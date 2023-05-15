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Милуоки ведет переговоры с бывшим тренером Голден Стэйт

Баскетбол
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Он может возглавить команду

Милуоки ведет переговоры с бывшим тренером Голден Стэйт

фото - Getty Images

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"Милуоки Бакс" может подписать контракт с бывшим тренером "Голден Стэйт Уорриорз" Марком Джексоном на вакантную должность главного тренера, пишет The Athletic.

Напомним, после вылета в первом раунде плей-офф от "Майами Хит" (1-4) "Милуоки" отправил в отставку главного тренера команды Майка Буденхольцера.

В нынешнем сезоне "Милуоки" стал лучшей командой регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, заняв первое место в Восточной конференции с показателями 58-24.

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В статье: Голден Стэйт
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