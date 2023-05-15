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Милуоки ведет переговоры с бывшим тренером Голден Стэйт
Он может возглавить команду
фото - Getty Images
"Милуоки Бакс" может подписать контракт с бывшим тренером "Голден Стэйт Уорриорз" Марком Джексоном на вакантную должность главного тренера, пишет The Athletic.
Напомним, после вылета в первом раунде плей-офф от "Майами Хит" (1-4) "Милуоки" отправил в отставку главного тренера команды Майка Буденхольцера.
В нынешнем сезоне "Милуоки" стал лучшей командой регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, заняв первое место в Восточной конференции с показателями 58-24.
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