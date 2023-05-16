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Названы претенденты на награду имени Карима Абдул-Джаббара

Баскетбол
(1 голосов)

В список вошли пять игроков

Названы претенденты на награду имени Карима Абдул-Джаббара

Фото: Yardbarker

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Пресс-служба НБА опубликовала претендентов на награду имени Карима Абдул-Джаббара в текущем сезоне.

Эта награда присуждается действующим игрокам ассоциации за стремление к социальной справедливости и отстраивание многолетних ценностей лиги.

В текущем сезоне на получение награды претендуют Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз"), Крис Пол ("Финикс Санз"), Джарен Джексон ("Мемфис Гриззлиз"), Тре Джонс ("Сан-Антонио Спёрс") и Грант Уильямс ("Бостон Селтикс").

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В статье: НБА
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