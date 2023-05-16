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Филадельфия уволила главного тренера коанды

Баскетбол
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Он провел в команде около трех лет

Филадельфия уволила главного тренера коанды

фото - Getty Images

Новина українською

"Филадельфия Сиксерс" отправила в отставку главного тренера команды Дока Риверса, пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в социальных сетях.

Док Риверс возглавлял "Филадельфию" с 2020 года и провёл во главе команды в общей сложности три года. Во всех трёх сезонах "Сиксерс" выходили в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вылетали во втором раунде.

В нынешнем сезоне "Филадельфия" заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

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В статье: Филадельфия Сиксерс
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