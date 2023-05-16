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Филадельфия уволила главного тренера коанды
Он провел в команде около трех лет
фото - Getty Images
"Филадельфия Сиксерс" отправила в отставку главного тренера команды Дока Риверса, пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в социальных сетях.
Док Риверс возглавлял "Филадельфию" с 2020 года и провёл во главе команды в общей сложности три года. Во всех трёх сезонах "Сиксерс" выходили в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вылетали во втором раунде.
В нынешнем сезоне "Филадельфия" заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
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