Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы претенденты на пост главного тренера Филадельфии
Клуб может возглавить один из шести кандидатов
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Стали известны кандидаты на пост нового главного тренера "Филадельфии Сиксерс" после ухода из клуба Дока Риверса.
В числе кандидатов Майк Буденхольцер, Сэм Касселл, Майк Д’Антони, Ник Нёрс, Фрэнк Вогель и Монти Уильямс, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Стоит отметить, что Монти Уильямс, Майк Буденхольцер и Ник Нёрс были уволены из своих клубов в конце нынешнего сезона. Сэм Касселл, в свою очередь, был ассистентом Дока Риверса в "Сиксерс".
Популярное сейчас
- ANSA: Венгрия заблокировала пакет помощи для Украины на сумму в полмиллиарда евро
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
- СМИ: Трубин отказывается подписывать новый контракт с Шахтером
- Названы претенденты на награду имени Карима Абдул-Джаббара
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО