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Названы претенденты на пост главного тренера Филадельфии

Баскетбол
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Клуб может возглавить один из шести кандидатов

Названы претенденты на пост главного тренера Филадельфии

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

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Стали известны кандидаты на пост нового главного тренера "Филадельфии Сиксерс" после ухода из клуба Дока Риверса.

В числе кандидатов Майк Буденхольцер, Сэм Касселл, Майк Д’Антони, Ник Нёрс, Фрэнк Вогель и Монти Уильямс, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Стоит отметить, что Монти Уильямс, Майк Буденхольцер и Ник Нёрс были уволены из своих клубов в конце нынешнего сезона. Сэм Касселл, в свою очередь, был ассистентом Дока Риверса в "Сиксерс".

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В статье: Филадельфии Сиксерс
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