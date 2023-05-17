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Джеймс Харден станет свободным агентом по истечении контракта
Баскетболист не будет продлевать контракт
Фото: basketnews.com
Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден откажется от опции продления контракта на следующий сезон, чтобы стать неограниченно свободным агентом этим летом, пишет Bleacher Report.
33-летний Харден в прошлом межсезонье пошёл на значительное сокращение зарплаты, чтобы помочь "Сиксерс" сформировать состав. По информации источника, теперь защитник будет добиваться четырехлетнего контракта.
Ранее ходили слухи об активном интересе к Хардену его бывшего клуба "Хьюстон Рокетс".
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