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Джеймс Харден станет свободным агентом по истечении контракта

Баскетбол
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Баскетболист не будет продлевать контракт

Джеймс Харден станет свободным агентом по истечении контракта

Фото: basketnews.com

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Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден откажется от опции продления контракта на следующий сезон, чтобы стать неограниченно свободным агентом этим летом, пишет Bleacher Report.

33-летний Харден в прошлом межсезонье пошёл на значительное сокращение зарплаты, чтобы помочь "Сиксерс" сформировать состав. По информации источника, теперь защитник будет добиваться четырехлетнего контракта.

Ранее ходили слухи об активном интересе к Хардену его бывшего клуба "Хьюстон Рокетс".

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В статье: Джеймс Харден
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