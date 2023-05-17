Джеймс Харден станет свободным агентом по истечении контракта

Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден откажется от опции продления контракта на следующий сезон, чтобы стать неограниченно свободным агентом этим летом, пишет Bleacher Report.

33-летний Харден в прошлом межсезонье пошёл на значительное сокращение зарплаты, чтобы помочь "Сиксерс" сформировать состав. По информации источника, теперь защитник будет добиваться четырехлетнего контракта.

Ранее ходили слухи об активном интересе к Хардену его бывшего клуба "Хьюстон Рокетс".