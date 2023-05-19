Денвер удвоил преимущество в серии с Лейкерс

17 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА, где был сыгран один матч, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Денвер Наггетс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 108:103, счёт в серии 2-0

Самым результативным игроком матча у гостей стал американец Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 22 очка, десять подборов и десять передач. Также отличную игру провёл американский защитник Остин Ривз. В его активе 22 очка, три подбора и пять результативных передач. Качественную игру в нападении также показал центровой Энтони Дэвис — 18 очков и 14 подборов.

Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл: 23 очка, 17 подборов и 12 передач. Также стоит выделить разыгрывающего Джамала Маррея. Он набрал 37 очков и совершил девять подборов.