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Джимми Батлеру покорилось уникальное достижение в составе Майами Хит

Баскетбол
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Ранее это не удавалось никому из игроков команды

Джимми Батлеру покорилось уникальное достижение в составе Майами Хит

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Форвард, лидер "Майами Хит" Джимми Батлер в первом матче финала плей-офф НБА в Восточной конференции с "Бостон Селтикс" (123:116, 1-0) набрал 35 очков и совершил шесть перехватов.

Таким образом, 33-летний баскетболист стал первым игроком в истории "Майами" в плей-офф как минимум с 35 очками и шестью перехватами за встречу.

Батлер стал самым результативным игроком матча. На его счету 35 очков, пять подборов, семь результативных передач и шесть перехватов.

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В статье: Джимми Батлер Майами Хит
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