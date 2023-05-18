Джимми Батлеру покорилось уникальное достижение в составе Майами Хит

Форвард, лидер "Майами Хит" Джимми Батлер в первом матче финала плей-офф НБА в Восточной конференции с "Бостон Селтикс" (123:116, 1-0) набрал 35 очков и совершил шесть перехватов.

Таким образом, 33-летний баскетболист стал первым игроком в истории "Майами" в плей-офф как минимум с 35 очками и шестью перехватами за встречу.

Батлер стал самым результативным игроком матча. На его счету 35 очков, пять подборов, семь результативных передач и шесть перехватов.