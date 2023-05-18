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Nike убрал из продаж кроссовки Джа Моранта

Баскетбол
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Баскетболист сейчас отбывает дисквалификацию

Nike убрал из продаж кроссовки Джа Моранта

Новина українською

Один из мировых лидеров по продаже спортивных товаров в мире компания Nike прекратила предзаказы на именные кроссовки разыгрывающего "Мемфис Гриззлиз" Джа Моранта, убрав товар из списка в официальном приложении.

Поводом для такого решения стал недавний инцидент с Джа во время прямой трансляции в социальных сетях. Игрока снова заметили держащим пистолет. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодой звездой.

В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига тогда дисквалифицировала игрока на восемь матчей.

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В статье: Джа Морант
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