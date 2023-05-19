Леброн Джеймс подвернул лодыжку в матче с Денвером

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс подвернул лодыжку в сегодняшнем матче с "Денвер Наггетс" в рамках серии финала Западной конференции и может пропустить следующий матч. Сам же Джеймс заявил, что это повреждение не остановит его.

"Небольшое повреждение не остановит меня", — сказал Леброн.

Сегодняшний матч, проходивший в Денвере (США) на стадионе "Болл-Арена (Пепси-центр)", закончился в пользу хозяев со счётом 108:103. 38-летний форвард закончил матч с 22 очками, девятью подборами и 10 результативными передачами.