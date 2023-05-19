Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс подвернул лодыжку в матче с Денвером
Форвард рискует пропустить следующий матч
Фото: Sportscasting
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс подвернул лодыжку в сегодняшнем матче с "Денвер Наггетс" в рамках серии финала Западной конференции и может пропустить следующий матч. Сам же Джеймс заявил, что это повреждение не остановит его.
"Небольшое повреждение не остановит меня", — сказал Леброн.
Сегодняшний матч, проходивший в Денвере (США) на стадионе "Болл-Арена (Пепси-центр)", закончился в пользу хозяев со счётом 108:103. 38-летний форвард закончил матч с 22 очками, девятью подборами и 10 результативными передачами.
Популярное сейчас
- Милевский обиделся, что его не пригласили. Селезнев объявил, кто сыграет в его прощальном матче
- Уничтожая танки, машины и артиллерию врага. Генштаб – о потерях россиян за 18 мая
- Заочное соревнование Шахтера и Днепра-1, Ротань против Динамо. Расписание футбола на 19-21 мая
- Тейтума помог Бостону обыграть Филадельфию в четвертьфинале плей-офф
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО