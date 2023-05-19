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Ховард предложил Леброну Джеймсу перейти в Тайвань

Баскетбол
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Сейчас команда Леброна борется за титул

Ховард предложил Леброну Джеймсу перейти в Тайвань

twimg.com

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Игрок тайваньского "Таоюань Леопардс" Дуайт Ховард продолжил приглашать игроков с неудачными перформансами в этом плей-офф к себе в лигу. Сегодня Ховард обратился в шутливой форме к звёздному форварду "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброну Джеймсу в своих социальных сетях, прикрепив фрагмент их совместной рекламы, с предложением воссоздать это видео в Тайване.

Запись была опубликована сразу после сегодняшнего матча в рамках серии финала Западной конференции между "Лос-Анджелесом" и "Денвер Наггетс".

"Денвер" во второй раз подряд забрал победу со счётом 108:103.

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В статье: Дуайт Ховард
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