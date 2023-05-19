Никола Йокич установил рекорд по количеству трипл-даблов в плей-офф

В сегодняшнем матче в рамках серии финала Западной конференции звёздный сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич оформил трипл-дабл: 23 очка, 17 подборов и 12 результативных передач.

Таким образом, эта игра стала четвёртой подряд для Йокича с данным достижением, чего не удавалось никому в истории лиги.

Помимо этого, в нынешнем плей-офф Йокич в среднем набирает трипл-дабл: 30,4 очка, 13,8 подбора и 10,2 ассиста.