  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. ФИБА продолжит запрет на международные выступления для российских и белорусских команд
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИБА продолжит запрет на международные выступления для российских и белорусских команд

Баскетбол
(1 голосов)

Принципиальная позиция

ФИБА продолжит запрет на международные выступления для российских и белорусских команд

UA-Футбол
Новина українською

В эти дни в Мюнхене (Германия) проходит генеральная ассамблея ФИБА. От Украины в ней принимают участие президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский и почетный президент ФБУ Александр Волков.

"ФИБА постоянна в своих решениях по российским и белорусским клубам. В ближайшее время мы не допустим их к официальным международным соревнованиям. Тем самым, ФИБА выражает полную солидарность с украинским народом" – заявил Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис.

Отметим, что девять европейских баскетбольных федераций направили письмо ФИБА о недопустимости допуска представителей россии и белоруссии в руководящие структуры.

Майами – Бостон: Результаты матча

По теме
yellow-arrow
НБА. ТОП 5 лучших моментов второго финального матча Восточной конференции. Видео
yellow-arrow
НБА. Майами удваивает преимущество над Бостоном в финале Восточной конференции
yellow-arrow
Барселона - Реал: смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию полуфинала баскетбольной Евролиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде