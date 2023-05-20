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ФИБА продолжит запрет на международные выступления для российских и белорусских команд
Принципиальная позиция
В эти дни в Мюнхене (Германия) проходит генеральная ассамблея ФИБА. От Украины в ней принимают участие президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский и почетный президент ФБУ Александр Волков.
"ФИБА постоянна в своих решениях по российским и белорусским клубам. В ближайшее время мы не допустим их к официальным международным соревнованиям. Тем самым, ФИБА выражает полную солидарность с украинским народом" – заявил Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис.
Отметим, что девять европейских баскетбольных федераций направили письмо ФИБА о недопустимости допуска представителей россии и белоруссии в руководящие структуры.
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