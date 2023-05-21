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Реал выиграл баскетбольную Евролигу

Баскетбол
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Удивительная победа

Реал выиграл баскетбольную Евролигу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Рекордсмен по количеству побед в баскетбольной Евролиге, мадридский "Реал", в очередной раз взял этот трофей.

В решающем матче "королевский клуб" одержал волевую победу над "Олимпиакосом". Греки в решающей четверти имели преимущество в семь баллов, однако финал провалили. За 12 секунд до сирены "Реал", проигрывая в один балл, забросил двухочковый и вышел вперед. "Олимпиакос" имел всего 3 секунды на спасение и свой бросок смазал.

Напомним, что "Олимпиакос" выиграл регулярный чемпионат, а "Реал" стал третьим. В плейофф мадридцы проигрывали "Партизану" в серии 0:2, но спаслись и вышли в Финал четырех. Уже там на полуфинальной стадии "королевский клуб" проиграл первую половину встречи "Барселоне", однако выиграл матч.

Для "Реала" это одиннадцатая победа в Евролиге. "Олимпиакос" из девяти финалов проигрывает уже шестой.

Баскетбол. Евролига. Финал
"Олимпиакос" - "Реал" 78:79 (24:17, 21:28, 18:14, 15:20)

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В статье: БК Реал (Мадрид) баскетбольная Евролига
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