Джеймс Харден может подписать один из крупнейших контрактов в своей карьере

Разыгрывающий, один из лидеров "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден может заключить следующий контракт на сумму, превышающую $ 200 млн. Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Отмечается, что руководство "Филадельфии" может предложить 33-летнему баскетболисту максимально $ 210,1 млн на четыре года. Тем временем другие команды в состоянии предложить защитнику до $ 201,7 млн.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Джеймс принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, делая 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.