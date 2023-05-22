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Джеймс Харден может подписать один из крупнейших контрактов в своей карьере
Баскетболисту предлагают 200+ миллионов
Фото: basketnews.com
Разыгрывающий, один из лидеров "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден может заключить следующий контракт на сумму, превышающую $ 200 млн. Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Отмечается, что руководство "Филадельфии" может предложить 33-летнему баскетболисту максимально $ 210,1 млн на четыре года. Тем временем другие команды в состоянии предложить защитнику до $ 201,7 млн.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Джеймс принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, делая 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.
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