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Кармело Энтони объявил о завершении карьеры
Сейчас баскетболисту 38 лет
фото - Associated Press
10-кратный участник Матча всех звёзд НБА Кармело Энтони принял решение завершить карьеру. Об этом он написал у себя в социальных сетях.
"Помню, когда у меня ещё ничего не было — просто мяч и мечты о чём-то большем. Баскетбол был моей отдушиной. Всегда буду испытывать благодарность людям, которые мне встретились на моём пути. А сейчас пришло время сказать прощай площадке, которая сделала мне имя, игре, с помощью которой я нашёл цель в жизни. Прощай, НБА. Я в предвкушении того, что откроет передо мной будущее", – сказал Энтони в прощальном видео.
Кармело Энтони сейчас 38 лет. За время карьеры в НБА он играл за такие клубы, как "Денвер Наггетс", "Нью-Йорк Никс", "Оклахома-Сити Тандер", "Хьюстон Рокетс", "Портленд Трэйл Блэйзерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Энтони является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА.
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