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Лейкерс уступил Денверу в серии плей-офф не одержав ни одной победы

Баскетбол
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Лейкерс уступил Денверу в серии плей-офф не одержав ни одной победы

Фото: Fox Trending

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23 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА, где был сыгран один матч.

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Денвер Наггетс" – 111:113, счёт в серии 0-4.

Самым результативным игроком матча у хозяев стал лёгкий форвард Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и девять передач. Энтони Дэвис отметился 21 очком и 14 подборами.

Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил очередной трипл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 13 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея. Он набрал 25 очков и отдал пять передач.

В финале "Денвер" сыграет с победителем пары "Майами Хит" — "Бостон Селтикс" (3-0).

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс
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