Леброн Джеймс прокомментировал решение Кармело Энтони завершить карьеру

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс признался, что знал о решении 10-кратного участника Матча всех звёзд НБА Кармело Энтони объявить о завершении карьеры ещё неделю назад.

Напомним, сам Энтони объявил, что завершает карьеру.

"Я снимал видео неделю назад, поэтому уже тогда знал, что это объявление последует. Я просто не знал, когда конкретно это случится. И вот это произошло. Но это всё равно горькое известие", — сказал Леброн на пресс-конференции.

Кармело сейчас 38 лет. За время карьеры в НБА он играл за такие клубы, как "Денвер Наггетс", "Нью-Йорк Никс", "Оклахома-Сити Тандер", "Хьюстон Рокетс", "Портленд Трэйл Блэйзерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Энтони является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА (2007, 2008, 2010-2017).