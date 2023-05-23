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Денвер впервые за 47 лет вышла в финал НБА
Ранее команде не удавалось этого сделать
"Денвер Наггетс" впервые за 47 сезонов выступления в Национальной баскетбольной ассоциации пробился в финал лиги.
В НБА это рекорд по количеству потраченных сезонов для выхода команды в первый финал и третий показатель в истории американских спортивных лиг с учётом МЛБ (Главная бейсбольная лига) и НХЛ (Национальная хоккейная лига).
В финале "Наггетс" встретятся с победителем пары "Майами Хит" — "Бостон Селтикс".
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