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Денвер впервые за 47 лет вышла в финал НБА

Баскетбол
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Ранее команде не удавалось этого сделать

Денвер впервые за 47 лет вышла в финал НБА

Новина українською

"Денвер Наггетс" впервые за 47 сезонов выступления в Национальной баскетбольной ассоциации пробился в финал лиги.

В НБА это рекорд по количеству потраченных сезонов для выхода команды в первый финал и третий показатель в истории американских спортивных лиг с учётом МЛБ (Главная бейсбольная лига) и НХЛ (Национальная хоккейная лига).

В финале "Наггетс" встретятся с победителем пары "Майами Хит" — "Бостон Селтикс".

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В статье: Денвер Наггетс
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