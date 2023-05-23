  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн Джеймс установил рекорд в плей-офф НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн Джеймс установил рекорд в плей-офф НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист показывал отличную результативность

Леброн Джеймс установил рекорд в плей-офф НБА

Фото: MARCA

Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил личный рекорд по очкам за половину матча в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

В четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА с "Денвер Наггетс" (111:113, 0-4 в серии) Джеймс набрал 31 очко.

Никогда ранее за время карьеры в НБА Леброн не показывал такой результативности в течение половины матча.

Напомним, Леброн стал самым результативным игроком четвёртого матча с "Денвером", оформив дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и девять результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Денвер впервые за 47 лет вышла в финал НБА
yellow-arrow
Леброн Джеймс прокомментировал решение Кармело Энтони завершить карьеру
yellow-arrow
Лейкерс уступил Денверу в серии плей-офф не одержав ни одной победы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде