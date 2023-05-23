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Леброн Джеймс установил рекорд в плей-офф НБА
Баскетболист показывал отличную результативность
Фото: MARCA
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил личный рекорд по очкам за половину матча в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
В четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА с "Денвер Наггетс" (111:113, 0-4 в серии) Джеймс набрал 31 очко.
Никогда ранее за время карьеры в НБА Леброн не показывал такой результативности в течение половины матча.
Напомним, Леброн стал самым результативным игроком четвёртого матча с "Денвером", оформив дабл-дабл: 40 очков, 10 подборов и девять результативных передач.
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