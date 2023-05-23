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Леброн Джеймс задумался о завершении карьеры
Об этом рассказал сам баскетболист
Фото: Sportscasting
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в беседе с инсайдером Bleacher Report Крисом Хэйнсом подтвердил, что в межсезонье примет решение по поводу продолжения профессиональной карьеры.
Хэйнс: "Когда вы сказали о том, что вам "есть о чём подумать", то как нам расценивать такое заявление?"
Джеймс: "Хочу ли я дальше выступать на профессиональном уровне".
Хэйнс: "В следующем сезоне?"
Джеймс: "Верно".
Хэйс: "Вы думаете об уходе?"
Джеймс: "Я должен подумать об этом".
В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний форвард принял участие в 16 играх, набирая в среднем 24,5 очка, 9,9 подбора и 6,5 передачи
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