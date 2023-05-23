Назван клуб, который может возглавить Стив Нэш

"Торонто Рэпторс" провела встречу с канадским специалистом Стивом Нэшем, в рамках которой обсуждалось его возможное назначение на должность главного тренера. Об этом написал инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, в качестве главного тренера Нэш работал в "Бруклин Нетс". Там он трудился с 2020 по 2022 год.

"Рэпторс" в апреле прекратили сотрудничество с главным тренером Ником Нёрсом. По итогам регулярного чемпионата НБА "Торонто" занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции