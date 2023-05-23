Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван клуб, который может возглавить Стив Нэш
Стороны уже провели встречу
"Торонто Рэпторс" провела встречу с канадским специалистом Стивом Нэшем, в рамках которой обсуждалось его возможное назначение на должность главного тренера. Об этом написал инсайдер Шэмс Чарания.
Напомним, в качестве главного тренера Нэш работал в "Бруклин Нетс". Там он трудился с 2020 по 2022 год.
"Рэпторс" в апреле прекратили сотрудничество с главным тренером Ником Нёрсом. По итогам регулярного чемпионата НБА "Торонто" занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции
Популярное сейчас
- Российские добровольцы постят фото из Белгородской области. У Путина заявили о "глубоком беспокойстве"
- Битвы Шахтера с Зарей и Днепром-1, завершение АПЛ и Бундеслиги. Расписание футбола на 22-28 мая
- Провал Карпат, наказание Ювентуса, исторический успех Ньюкасла. Главные новости за 22 мая
- Леброн Джеймс установил рекорд в плей-офф НБА
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО