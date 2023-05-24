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ВИДЕО. Бостон Селтикс открыл счет в серии с Майами Хит

Баскетбол
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Результат матчей НБА

ВИДЕО. Бостон Селтикс открыл счет в серии с Майами Хит

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Майами (США) состоялся четвёртый матч в рамках финала Восточной конференции, в котором "Майами Хит" принимал "Бостон Селтикс". Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:99.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джейсон Тейтум. На его счету 33 очка, 11 подборов, семь результативных передач и два блокшота.

Лидер "Майами" Джимми Батлер отметился 29 очками, девятью подборами и пятью ассистами.

Счёт в серии — 3:1 в пользу "Майами". Следующий матч пройдёт в Бостоне.

24 мая. Плей-офф НБА

Майами Хит - Бостон Селтикс 99:116 (29:23, 27:27, 23:38, 20:28)

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В статье: Бостон Селтикс Майами Хит
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