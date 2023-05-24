Леброн Джеймс раскритиковал Луку Дончича после матча с Денвером

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о центровом "Денвер Наггетс" Николе Йокиче.

"Что Йокич доказал во время финальной серии? Ничего. Я и так знаю, какой он отличный игрок. Знаю, какой он отличный Джокер", — сказал Леброн на пресс-конференции.

Напомним, "Лос-Анджелес" и "Денвер" встречались в рамках финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. По итогам четырёх матчей в финал НБА прошли "Наггетс".