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Леброн Джеймс раскритиковал Луку Дончича после матча с Денвером

Баскетбол
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Но игрок не жалел и комплиментов в адрес соперника

Леброн Джеймс раскритиковал Луку Дончича после матча с Денвером

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о центровом "Денвер Наггетс" Николе Йокиче.

"Что Йокич доказал во время финальной серии? Ничего. Я и так знаю, какой он отличный игрок. Знаю, какой он отличный Джокер", — сказал Леброн на пресс-конференции.

Напомним, "Лос-Анджелес" и "Денвер" встречались в рамках финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. По итогам четырёх матчей в финал НБА прошли "Наггетс".

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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