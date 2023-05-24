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Леброн Джеймс раскритиковал Луку Дончича после матча с Денвером
Но игрок не жалел и комплиментов в адрес соперника
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о центровом "Денвер Наггетс" Николе Йокиче.
"Что Йокич доказал во время финальной серии? Ничего. Я и так знаю, какой он отличный игрок. Знаю, какой он отличный Джокер", — сказал Леброн на пресс-конференции.
Напомним, "Лос-Анджелес" и "Денвер" встречались в рамках финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. По итогам четырёх матчей в финал НБА прошли "Наггетс".
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