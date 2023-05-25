  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Генеральный менеджер Клипперс стал президентом одного из клубов НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Генеральный менеджер Клипперс стал президентом одного из клубов НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Майкл Уингер сменил команду

Генеральный менеджер Клипперс стал президентом одного из клубов НБА

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Генеральный менеджер "Лос-Анджелес Клипперс" Майкл Уингер покинул свою должность, чтобы стать президентом компании Monumental Basketball, которая позволяет ему управлять "Вашингтон Уизардс", командой из Лиги развития НБА, а также клубом в женской НБА.

Уингер работал в "Клипперс" с 2017 года и помогал выстраивать новый облик команды при владельце Стиве Баллмере. Именно в эту эпоху в команду перешли звёзды НБА Кавай Леонард и Пол Джордж. В итоге в сезоне-2020/2021 команде удалось достичь первого в истории финала Западной конференции.

"Вашингтон" в очередной раз не попал в плей-офф по итогам нынешнего регулярного сезона.

По теме
yellow-arrow
ФОТО. Майкл Джордан приобрел автомобиль за 3,5 миллиона долларов
yellow-arrow
Леброн Джеймс раскритиковал Луку Дончича после матча с Денвером
yellow-arrow
В Финиксе определились с кандидатами на пост главного тренера команды
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде