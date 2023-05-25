Генеральный менеджер Клипперс стал президентом одного из клубов НБА

Генеральный менеджер "Лос-Анджелес Клипперс" Майкл Уингер покинул свою должность, чтобы стать президентом компании Monumental Basketball, которая позволяет ему управлять "Вашингтон Уизардс", командой из Лиги развития НБА, а также клубом в женской НБА.

Уингер работал в "Клипперс" с 2017 года и помогал выстраивать новый облик команды при владельце Стиве Баллмере. Именно в эту эпоху в команду перешли звёзды НБА Кавай Леонард и Пол Джордж. В итоге в сезоне-2020/2021 команде удалось достичь первого в истории финала Западной конференции.

"Вашингтон" в очередной раз не попал в плей-офф по итогам нынешнего регулярного сезона.