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Генеральный менеджер Клипперс стал президентом одного из клубов НБА
Майкл Уингер сменил команду
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Генеральный менеджер "Лос-Анджелес Клипперс" Майкл Уингер покинул свою должность, чтобы стать президентом компании Monumental Basketball, которая позволяет ему управлять "Вашингтон Уизардс", командой из Лиги развития НБА, а также клубом в женской НБА.
Уингер работал в "Клипперс" с 2017 года и помогал выстраивать новый облик команды при владельце Стиве Баллмере. Именно в эту эпоху в команду перешли звёзды НБА Кавай Леонард и Пол Джордж. В итоге в сезоне-2020/2021 команде удалось достичь первого в истории финала Западной конференции.
"Вашингтон" в очередной раз не попал в плей-офф по итогам нынешнего регулярного сезона.
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