Леброн Джеймс может лишиться 100 миллионов долларов

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс может потерять $ 100 млн, если завершит карьеру и не станет играть в следующем сезоне. Руководители НБА не верят в то, что Леброн уйдёт на пенсию, а один неназванный руководитель считает, что Джеймс просто хочет контролировать ход событий.

"Леброн будет играть в следующем году. Он просто изменил разговор. Он хочет контролировать ход событий", — приводит слова одного из руководителей Bleacher Report.

Источники в НБА также сообщили, что Джеймс может использовать эту тактику в качестве рычага давления, чтобы вынудить рассмотреть вопрос о переходе Кайри Ирвинга в "Лейкерс".