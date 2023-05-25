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Леброн Джеймс может лишиться 100 миллионов долларов
Это произойдет, если он завершит карьеру
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс может потерять $ 100 млн, если завершит карьеру и не станет играть в следующем сезоне. Руководители НБА не верят в то, что Леброн уйдёт на пенсию, а один неназванный руководитель считает, что Джеймс просто хочет контролировать ход событий.
"Леброн будет играть в следующем году. Он просто изменил разговор. Он хочет контролировать ход событий", — приводит слова одного из руководителей Bleacher Report.
Источники в НБА также сообщили, что Джеймс может использовать эту тактику в качестве рычага давления, чтобы вынудить рассмотреть вопрос о переходе Кайри Ирвинга в "Лейкерс".
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