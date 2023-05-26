Леброн Джеймс играл с разрывом сухожилия последние месяцы

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс последние несколько месяцев играл с разрывом сухожилия, из-за чего ему может потребоваться хирургическое вмешательство. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания в эфире Pat McAfee Show.

По словам Чарании, в случае операции Леброн может пропустить несколько месяцев. При этом инсайдер подчеркнул, что, по его мнению, Джеймс будет играть в следующем сезоне НБА.

Напомним, в этом сезоне Леброн побил рекорд по очкам в НБА, который принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару.