Леброн Джеймс продолжит играть за Лейкерс

Форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс продолжит выступления за команду в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пишет ESPN со ссылкой на источники, близкие к баскетболисту.

Утверждается, что Леброн выполнит свой контракт. В прошлом межсезонье Джеймс подписал новое соглашение, согласно условиям которого баскетболист получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.

Напомним, после вылета от "Денвер Наггетс" (0-4) в полуфинальной серии в нынешнем сезоне Леброн Джеймс заявил, что подумает о возможном завершении профессиональной карьеры.