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Леброн Джеймс продолжит играть за Лейкерс
Баскетболист не завершит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс продолжит выступления за команду в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пишет ESPN со ссылкой на источники, близкие к баскетболисту.
Утверждается, что Леброн выполнит свой контракт. В прошлом межсезонье Джеймс подписал новое соглашение, согласно условиям которого баскетболист получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.
Напомним, после вылета от "Денвер Наггетс" (0-4) в полуфинальной серии в нынешнем сезоне Леброн Джеймс заявил, что подумает о возможном завершении профессиональной карьеры.
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