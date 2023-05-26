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Леброн Джеймс продолжит играть за Лейкерс

Баскетбол
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Баскетболист не завершит карьеру

Леброн Джеймс продолжит играть за Лейкерс

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс продолжит выступления за команду в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пишет ESPN со ссылкой на источники, близкие к баскетболисту.

Утверждается, что Леброн выполнит свой контракт. В прошлом межсезонье Джеймс подписал новое соглашение, согласно условиям которого баскетболист получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.

Напомним, после вылета от "Денвер Наггетс" (0-4) в полуфинальной серии в нынешнем сезоне Леброн Джеймс заявил, что подумает о возможном завершении профессиональной карьеры.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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