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Йокич: В 2015 году и подумать не мог, что буду играть в НБА
Баскетболист признался, что не ожидал такого карьерного роста
Фото: Fox Trending
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич рассказал о периоде, когда он только переехал в США.
"Когда я переехал в США в 2015 году, то и подумать не мог, что буду играть в НБА. Но, похоже, всё это было не просто так. Моя девушка тогда училась в Оклахоме, и мы с моей семьёй жили отдельно около восьми месяцев. Но мы были молоды, это был отличный жизненный период, в 20–21 год. Повторюсь, я тогда и не думал, что буду в НБА", — сказал Йокич на пресс-конференции.
В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 25,5 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.
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