Йокич: В 2015 году и подумать не мог, что буду играть в НБА

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич рассказал о периоде, когда он только переехал в США.

"Когда я переехал в США в 2015 году, то и подумать не мог, что буду играть в НБА. Но, похоже, всё это было не просто так. Моя девушка тогда училась в Оклахоме, и мы с моей семьёй жили отдельно около восьми месяцев. Но мы были молоды, это был отличный жизненный период, в 20–21 год. Повторюсь, я тогда и не думал, что буду в НБА", — сказал Йокич на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 25,5 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.