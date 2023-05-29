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Майами Хит приобрели билеты в Денвер, несмотря на неоконченную серию с Бостоном
Команда уверена в своих силах
Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" приобрела билеты на первый матч финала НБА с "Денвер Наггетс", несмотря на неоконченную заключительную серию Восточной конференции с "Бостон Селтикс", пишет инсайдер Fox Sports Энди Слэйтер.
"У "Майами Хит" уже запланирован рейс до Денвера после седьмой игры", – написал Слэйтер в социальных сетях.
Напомним, седьмой и заключительный матч финальной серии Восточной конференции между "Майами Хит" и "Бостон Селтикс" состоится завтра, 30 мая,
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