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Майами Хит приобрели билеты в Денвер, несмотря на неоконченную серию с Бостоном

Баскетбол
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Команда уверена в своих силах

Майами Хит приобрели билеты в Денвер, несмотря на неоконченную серию с Бостоном

Новина українською

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" приобрела билеты на первый матч финала НБА с "Денвер Наггетс", несмотря на неоконченную заключительную серию Восточной конференции с "Бостон Селтикс", пишет инсайдер Fox Sports Энди Слэйтер.

"У "Майами Хит" уже запланирован рейс до Денвера после седьмой игры", – написал Слэйтер в социальных сетях.

Напомним, седьмой и заключительный матч финальной серии Восточной конференции между "Майами Хит" и "Бостон Селтикс" состоится завтра, 30 мая,

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В статье: Майами Хит
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