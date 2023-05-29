Майами Хит приобрели билеты в Денвер, несмотря на неоконченную серию с Бостоном

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" приобрела билеты на первый матч финала НБА с "Денвер Наггетс", несмотря на неоконченную заключительную серию Восточной конференции с "Бостон Селтикс", пишет инсайдер Fox Sports Энди Слэйтер.

"У "Майами Хит" уже запланирован рейс до Денвера после седьмой игры", – написал Слэйтер в социальных сетях.

Напомним, седьмой и заключительный матч финальной серии Восточной конференции между "Майами Хит" и "Бостон Селтикс" состоится завтра, 30 мая,