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Назван MVP финала Восточной конференции

Баскетбол
(1 голосов)

Им стал игрок Майами Хит

Назван MVP финала Восточной конференции

Фото: All U Can Heat

Новина українською

В Бостоне (США) на стадионе "Ти-Ди Гарден" состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором "Бостон Селтикс" принимал "Майами Хит". Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

По итогам встречи был выбран лучший игрок финала Восточной конференции. Им стал американский баскетболист "Майами" Джимми Батлер. Ему вручили награду MVP после матча.

Лидер "Майами" Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также набрал шесть ассистов.

У хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 14 очков, 11 подборов и четыре результативные передачи.

Счёт в серии — 4-3 в пользу "Майами".

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В статье: НБА
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