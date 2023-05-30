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Назван MVP финала Восточной конференции
Им стал игрок Майами Хит
Фото: All U Can Heat
В Бостоне (США) на стадионе "Ти-Ди Гарден" состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором "Бостон Селтикс" принимал "Майами Хит". Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.
По итогам встречи был выбран лучший игрок финала Восточной конференции. Им стал американский баскетболист "Майами" Джимми Батлер. Ему вручили награду MVP после матча.
Лидер "Майами" Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также набрал шесть ассистов.
У хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 14 очков, 11 подборов и четыре результативные передачи.
Счёт в серии — 4-3 в пользу "Майами".
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