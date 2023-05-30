Филадельфия назвала имя нового главного тренера

Американский специалист Ник Нёрс возглавит клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Сиксерс", сообщает ESPN. На этом посту он сменит соотечественника Дока Риверса.

Нёрсу 55 лет. С 2013 по 2023 год американец работал в "Торонто Рэпторс" (до 2018 — в качестве ассистента, с 2018 — главным тренером). С 2019 года он является тренером сборной Канады.

Также в 2019 году Нёрс довёл "Рэпторс" до финала НБА, в рамках которого канадский коллектив обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" и впервые в истории стал чемпионом лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне "Филадельфия Сиксерс" заняла третье место в общем зачёте.