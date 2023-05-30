Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Филадельфия назвала имя нового главного тренера
У него уже есть опыт тренера в НБА
Американский специалист Ник Нёрс возглавит клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Сиксерс", сообщает ESPN. На этом посту он сменит соотечественника Дока Риверса.
Нёрсу 55 лет. С 2013 по 2023 год американец работал в "Торонто Рэпторс" (до 2018 — в качестве ассистента, с 2018 — главным тренером). С 2019 года он является тренером сборной Канады.
Также в 2019 году Нёрс довёл "Рэпторс" до финала НБА, в рамках которого канадский коллектив обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" и впервые в истории стал чемпионом лиги.
Напомним, в нынешнем сезоне "Филадельфия Сиксерс" заняла третье место в общем зачёте.
Популярное сейчас
- Саудовский клуб предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 млн долларов в месяц
- Теннисистка из Словакии вышла на поединок против россиянки в цветах флага Украины
- Интриги УПЛ, вызов Русина в сборную, новый тренер для Мудрика. Главные новости за 29 мая
- НБА. Бостон вырывает победу в Майами и сравнивает счет в финальной серии
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО