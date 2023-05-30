Михайлюк: У сборной Украины очень хорошие шансы показывать высокий уровень баскетбола

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк уверен, что национальная команда по баскетболу может показывать высокий уровень игры.:

"У нас очень хорошие шансы показывать высокий уровень баскетбола с тем составом, который у нас сейчас есть. И с молодыми игроками, которые сейчас подходят к уровню национальной сборной Украины. В последующие годы у нас будет очень интересная сборная.

В прошлом году тоже хорошая была. Я думаю, мы могли бы попасть в четверку (Евробаскет-2022), игра с Польшей… Я играл не на том уровне, на котором должен был. А поляки пришли заряженные на игру. Мы проиграли в том моменте, что не были так подготовлены ментально, как пришли поляки."