Генеральный менеджер Нью-Йорк Никс покинет команду в межсезонье

Генеральный менеджер "Нью-Йорк Никс" Скотт Перри покинет свою должность в это межсезонье, пишет Bleacher Report.

"Никс" наняли Перри в 2017 году на четыре сезона, а потом президент по баскетбольным операциям Леон Роуз продлил соглашение ещё на два года. Контракт 59-летнего специалиста заканчивается грядущим летом.

В нынешнем сезоне "Никс" впервые с сезона-2012/2013 вышли во второй раунд Восточной конференции, где уступили лишь будущему финалисту "Майами Хит" со счётом 2-4.