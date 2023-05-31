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Генеральный менеджер Нью-Йорк Никс покинет команду в межсезонье

Баскетбол
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Клуб лишится талантливого специалиста

Генеральный менеджер Нью-Йорк Никс покинет команду в межсезонье

фото - Getty Images

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Генеральный менеджер "Нью-Йорк Никс" Скотт Перри покинет свою должность в это межсезонье, пишет Bleacher Report.

"Никс" наняли Перри в 2017 году на четыре сезона, а потом президент по баскетбольным операциям Леон Роуз продлил соглашение ещё на два года. Контракт 59-летнего специалиста заканчивается грядущим летом.

В нынешнем сезоне "Никс" впервые с сезона-2012/2013 вышли во второй раунд Восточной конференции, где уступили лишь будущему финалисту "Майами Хит" со счётом 2-4.

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В статье: Нью-Йорк Никс
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