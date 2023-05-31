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Генеральный менеджер Нью-Йорк Никс покинет команду в межсезонье
Клуб лишится талантливого специалиста
фото - Getty Images
Генеральный менеджер "Нью-Йорк Никс" Скотт Перри покинет свою должность в это межсезонье, пишет Bleacher Report.
"Никс" наняли Перри в 2017 году на четыре сезона, а потом президент по баскетбольным операциям Леон Роуз продлил соглашение ещё на два года. Контракт 59-летнего специалиста заканчивается грядущим летом.
В нынешнем сезоне "Никс" впервые с сезона-2012/2013 вышли во второй раунд Восточной конференции, где уступили лишь будущему финалисту "Майами Хит" со счётом 2-4.
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