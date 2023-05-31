Леброн Джеймс намекнул на завершение карьеры

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс выложил пост в своих социальных сетях со строчками из песни легендарного хип-хоп-исполнителя Jay-Z. Похоже, что игрок намекает на завершение карьеры Джеймса.

"Я должен быть номером один в любых списках. Мы увидим, что произойдёт, когда я перестану существовать", — написал Джеймс в своих социальных сетях.

На пресс-конференции после поражения в серии финала Западной конференции с "Денвер Наггетс" 38-летний форвард заявил, что ему предстоит подумать о своём будущем грядущим летом.