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Леброн Джеймс намекнул на завершение карьеры
Баскетболист опубликовал пост в соцсетях
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс выложил пост в своих социальных сетях со строчками из песни легендарного хип-хоп-исполнителя Jay-Z. Похоже, что игрок намекает на завершение карьеры Джеймса.
"Я должен быть номером один в любых списках. Мы увидим, что произойдёт, когда я перестану существовать", — написал Джеймс в своих социальных сетях.
На пресс-конференции после поражения в серии финала Западной конференции с "Денвер Наггетс" 38-летний форвард заявил, что ему предстоит подумать о своём будущем грядущим летом.
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