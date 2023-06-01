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Лидер Майами Хит высказался накануне финального матча НБА

Баскетбол
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Баскетболист не собирается покидать клуб даже в случае поражения

Лидер Майами Хит высказался накануне финального матча НБА

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Лидер "Майами Хит" Джимми Батлер высказался о своей команде накануне финального матча НБА.

"Когда я только пришёл в лигу, "Хит" постоянно побеждали в матчах с "Буллз"… Потом вы перематываете время вперёд, и я уже играю с Дуэйном Уэйдом в одной команде… Это будет последняя майка, которую я надену", — приводит слова Батлера NBA Buzz.

В ночь на 30 мая в Бостоне (США) на стадионе "Ти-Ди Гарден" состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором "Бостон Селтикс" принимал "Майами Хит". Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

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В статье: Майами Хит
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