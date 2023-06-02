Плей-офф НБА. Денвер открыл счет в финальной серии с Майами

В Денвере (США) состоялся первый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Майами Хит". Встреча завершилась победой хозяев.

Финал плей-офф НБА

Денвер Наггетс - Майами Хит - 104:93

Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 27 очков, 10 подборов и 14 результативных передач.

Американский центровой гостей Бэм Адебайо оформил дабл-дабл: 26 очков, 13 подборов и пять передач.

Благодаря этой победе счёт в серии стал 1-0 в пользу "Наггетс".