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Плей-офф НБА. Денвер открыл счет в финальной серии с Майами
Разница в счете достигла 19 очков
Фото: hindustantimes.com
В Денвере (США) состоялся первый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Майами Хит". Встреча завершилась победой хозяев.
Финал плей-офф НБА
Денвер Наггетс - Майами Хит - 104:93
Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 27 очков, 10 подборов и 14 результативных передач.
Американский центровой гостей Бэм Адебайо оформил дабл-дабл: 26 очков, 13 подборов и пять передач.
Благодаря этой победе счёт в серии стал 1-0 в пользу "Наггетс".
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