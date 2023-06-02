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Никола Йокич установил рекорд по количеству ассистов среди дебютантов финальных серий
Баскетболист провел результативный матч
Фото: Fox Trending
В Денвере (США) состоялся первый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Майами Хит". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:93.
Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. Он установил рекорд для дебютантов финальных серий по набору результативных передач. Сербский баскетболист отдал 14 результативных пасов в своём первом матче в финальной серии. Это новый рекорд для дебютантов.
Йокич также стал вторым игроком в истории финальных сериях среди дебютантов, оформивших трипл-дабл.
Благодаря этой победе счёт в серии стал 1-0 в пользу "Наггетс".
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