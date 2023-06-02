Никола Йокич установил рекорд по количеству ассистов среди дебютантов финальных серий

В Денвере (США) состоялся первый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Майами Хит". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:93.

Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. Он установил рекорд для дебютантов финальных серий по набору результативных передач. Сербский баскетболист отдал 14 результативных пасов в своём первом матче в финальной серии. Это новый рекорд для дебютантов.

Йокич также стал вторым игроком в истории финальных сериях среди дебютантов, оформивших трипл-дабл.

Благодаря этой победе счёт в серии стал 1-0 в пользу "Наггетс".