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Никола Йокич установил рекорд по количеству ассистов среди дебютантов финальных серий

Баскетбол
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Баскетболист провел результативный матч

Никола Йокич установил рекорд по количеству ассистов среди дебютантов финальных серий

Фото: Fox Trending

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В Денвере (США) состоялся первый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Майами Хит". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:93.

Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. Он установил рекорд для дебютантов финальных серий по набору результативных передач. Сербский баскетболист отдал 14 результативных пасов в своём первом матче в финальной серии. Это новый рекорд для дебютантов.

Йокич также стал вторым игроком в истории финальных сериях среди дебютантов, оформивших трипл-дабл.

Благодаря этой победе счёт в серии стал 1-0 в пользу "Наггетс".

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В статье: Никола Йокич Денвер Наггетс
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