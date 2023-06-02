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Лейкерс готовы предложить Остину Ривзу до $ 100 млн
Клуб заинтересован в подписании нового контракта
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На подкасте Hoopshype журналист Майкл Скотто и автор The Athletic Йован Буха обсудили будущее защитника Остина Ривза в "Лос-Анджелес Лейкерс". Ривз станет ограниченно свободным агентом в грядущее межсезонье.
"Я уверен, что "Лос-Анджелес Лейкерс" повторит любое предложение по Ривзу до $ 100 млн на четыре года. "Лейкерс" видят в нём третьего лучшего игрока команды, учитывая то, какой сезон он провёл. Он вырос и стал по сути "18-5-5" баскетболистом с великолепной эффективностью бросков. Он стал одним из важнейших факторов того, какой рывок сделала во второй половине сезона команда из Лос-Анджелеса.
Я думаю, они оставят его. Конечно, наилучшим вариантом для них будет, если он согласится на тот контракт, который они могут сразу дать ему — $ 54 млн на четыре года", — сказал Буха на подкасте Hoopshype.
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