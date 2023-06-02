  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лейкерс готовы предложить Остину Ривзу до $ 100 млн
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лейкерс готовы предложить Остину Ривзу до $ 100 млн

Баскетбол
(1 голосов)

Клуб заинтересован в подписании нового контракта

Лейкерс готовы предложить Остину Ривзу до $ 100 млн

фото - Getty Images

Новина українською

На подкасте Hoopshype журналист Майкл Скотто и автор The Athletic Йован Буха обсудили будущее защитника Остина Ривза в "Лос-Анджелес Лейкерс". Ривз станет ограниченно свободным агентом в грядущее межсезонье.

"Я уверен, что "Лос-Анджелес Лейкерс" повторит любое предложение по Ривзу до $ 100 млн на четыре года. "Лейкерс" видят в нём третьего лучшего игрока команды, учитывая то, какой сезон он провёл. Он вырос и стал по сути "18-5-5" баскетболистом с великолепной эффективностью бросков. Он стал одним из важнейших факторов того, какой рывок сделала во второй половине сезона команда из Лос-Анджелеса.

Я думаю, они оставят его. Конечно, наилучшим вариантом для них будет, если он согласится на тот контракт, который они могут сразу дать ему — $ 54 млн на четыре года", — сказал Буха на подкасте Hoopshype.

По теме
yellow-arrow
Никола Йокич установил рекорд по количеству ассистов среди дебютантов финальных серий
yellow-arrow
Плей-офф НБА. Денвер открыл счет в финальной серии с Майами
yellow-arrow
Лидер Майами Хит высказался накануне финального матча НБА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде