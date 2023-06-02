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Никола Йокич повторил достижение Леброна Джеймса
Сербский игрок провел результативный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
В Денвере (США) на стадионе "Болл-Арена (Пепси-центр)" состоялся первый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Майами Хит". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:93.
Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 27 очков, 10 подборов и 14 результативных передач.
Также Йокич стал лишь вторым баскетболистом в НБА за последние 25 лет, который смог набрать 10 очков и 10 подборов за любую из половин финальной игры. До него это удавалось только Леброну Джеймсу.
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