Никола Йокич повторил достижение Леброна Джеймса

В Денвере (США) на стадионе "Болл-Арена (Пепси-центр)" состоялся первый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Майами Хит". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:93.

Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 27 очков, 10 подборов и 14 результативных передач.

Также Йокич стал лишь вторым баскетболистом в НБА за последние 25 лет, который смог набрать 10 очков и 10 подборов за любую из половин финальной игры. До него это удавалось только Леброну Джеймсу.