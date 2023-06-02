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ESPN: Джа Морант может получить серьезное наказание

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Баскетболиста могут отстранить до конца сезона

ESPN: Джа Морант может получить серьезное наказание

Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал ситуацию со звёздным разыгрывающим "Мемфис Гриззлиз" Джа Морантом и его возможным отстранением.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер высказался по поводу инцидента с Морантом и заявил, что пока решение о дисциплинарных санкциях в отношении игрока не будет объявлено публично.

"Я такого ещё никогда не слышал. Ситуация серьёзная, и всё указывает на то, что и наказание будет серьёзным", — сказал Уиндхорст в программе Get Up.

Напомним, 14 мая «Мемфис» отстранил Джа Моранта от команды после того, как в Сети вновь появилось видео, где игрок был с огнестрельным оружием в руках.

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В статье: Джа Морант
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