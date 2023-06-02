Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ESPN: Джа Морант может получить серьезное наказание
Баскетболиста могут отстранить до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал ситуацию со звёздным разыгрывающим "Мемфис Гриззлиз" Джа Морантом и его возможным отстранением.
Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер высказался по поводу инцидента с Морантом и заявил, что пока решение о дисциплинарных санкциях в отношении игрока не будет объявлено публично.
"Я такого ещё никогда не слышал. Ситуация серьёзная, и всё указывает на то, что и наказание будет серьёзным", — сказал Уиндхорст в программе Get Up.
Напомним, 14 мая «Мемфис» отстранил Джа Моранта от команды после того, как в Сети вновь появилось видео, где игрок был с огнестрельным оружием в руках.
Популярное сейчас
- Публика в Париже освистала Свитолину после ее победы в матче Ролан Гаррос и отказа пожать руку россиянке
- Песков заявил, что предпосылок для диалога по Украине нет
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Плей-офф НБА. Денвер открыл счет в финальной серии с Майами
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО