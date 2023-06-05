  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Денвер обыграл Майами и сравнял счет в финальной серии плей-офф
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денвер обыграл Майами и сравнял счет в финальной серии плей-офф

Баскетбол
(1 голосов)

Вашему вниманию результаты матча

Денвер обыграл Майами и сравнял счет в финальной серии плей-офф

Фото: Nugg Love

Новина українською

В Денвере (США) состоялся второй матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Майами Хит".

Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 11 подборов и четыре результативные передачи.

Центровой гостей Бэм Адебайо отметился хорошей статистикой: 21 очко, девять подборов и четыре передачи. Аналогичную статистику показал один из лидеров "Майами" Джимми Батлер. Он набрал 21 очко, совершил четыре подбора и отдал девять передач.

Счёт в серии стал ничейный — 1-1.

Финал плей-офф НБА

Денвер Наггетс - Майами Хит 111:108

По теме
yellow-arrow
Никола Йокич стал автором очередного достижения в плей-офф НБА
yellow-arrow
ESPN: Джа Морант может получить серьезное наказание
yellow-arrow
Никола Йокич повторил достижение Леброна Джеймса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майами Хит Денвер Наггетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде