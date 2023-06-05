Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Денвер обыграл Майами и сравнял счет в финальной серии плей-офф
Вашему вниманию результаты матча
Фото: Nugg Love
В Денвере (США) состоялся второй матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Майами Хит".
Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 11 подборов и четыре результативные передачи.
Центровой гостей Бэм Адебайо отметился хорошей статистикой: 21 очко, девять подборов и четыре передачи. Аналогичную статистику показал один из лидеров "Майами" Джимми Батлер. Он набрал 21 очко, совершил четыре подбора и отдал девять передач.
Счёт в серии стал ничейный — 1-1.
Финал плей-офф НБА
Денвер Наггетс - Майами Хит 111:108
Популярное сейчас
- Украинский клуб назначил нового главного тренера
- Вирт: Динамо не сделало нам подарок, но мы сами виноваты
- Урожай уничтоженной российской техники и отбитая ДРГ. Генштаб – о потерях оккупантов за 4 июня
- Лидер Майами Хит высказался накануне финального матча НБА
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО