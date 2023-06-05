Денвер обыграл Майами и сравнял счет в финальной серии плей-офф

В Денвере (США) состоялся второй матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Майами Хит".

Самым результативным игроком матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 11 подборов и четыре результативные передачи.

Центровой гостей Бэм Адебайо отметился хорошей статистикой: 21 очко, девять подборов и четыре передачи. Аналогичную статистику показал один из лидеров "Майами" Джимми Батлер. Он набрал 21 очко, совершил четыре подбора и отдал девять передач.

Счёт в серии стал ничейный — 1-1.

Финал плей-офф НБА

Денвер Наггетс - Майами Хит 111:108