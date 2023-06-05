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Леброн Джеймс даст старт гонке 24 часа Ле-Мана
Информацию подтвердил и сам баскетболист
Фото: Sporting News
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс даст старт 91-й гонке "24 часа Ле-Мана", пишет пресс-служба соревнований.
"Для меня честь стать частью этого исторического момента в автоспорте и помочь в праздновании столетия одного из крупнейших спортивных событий в мире», – прокомментировал новость Леброн.
Напомним, 91-я гонка "24 часа Ле-Мана" традиционно пройдёт на трассе Сарта (Франция) 10-11 июня.
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