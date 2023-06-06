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Абдул-Джаббар высказался о завершении карьеры Леброна Джеймса

Баскетбол
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Баскетболист собирается уходить из спорта

Абдул-Джаббар высказался о завершении карьеры Леброна Джеймса

Фото: Sportscasting

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Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар поделился мыслями по поводу недавних слов лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса про возможное завершение карьеры.

"Всё зависит только от него. Конечно, ему уже не нужно ничего доказывать. Это то, чего он хочет в данный момент. Но было бы лучше ещё раз поговорить с ним об этом", — приводит слова Абдул-Джаббара The Sporting Tribune.

Напомним, в этом сезоне Леброн побил рекорд по очкам в НБА, который принадлежал Абдул-Джаббару.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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