Абдул-Джаббар высказался о завершении карьеры Леброна Джеймса

Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар поделился мыслями по поводу недавних слов лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса про возможное завершение карьеры.

"Всё зависит только от него. Конечно, ему уже не нужно ничего доказывать. Это то, чего он хочет в данный момент. Но было бы лучше ещё раз поговорить с ним об этом", — приводит слова Абдул-Джаббара The Sporting Tribune.

Напомним, в этом сезоне Леброн побил рекорд по очкам в НБА, который принадлежал Абдул-Джаббару.