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Бывший тренер Лейкерс возглавил Финикс Санз
Он приводил "озерников" к победе в НБА
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
"Финикс Санз" официально объявил о назначении бывшего наставника "Лос-Анджелес Лейкерс" Фрэнка Вогеля на пост главного тренера. Об этом пишет пресс-служба клуба.
Трудовое соглашение будет рассчитано на пять лет.
Напомним, Фрэнк Вогель приводил "Лос-Анджелес Лейкерс" к победе в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2020 году.
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