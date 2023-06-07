Бывший тренер Лейкерс возглавил Финикс Санз

"Финикс Санз" официально объявил о назначении бывшего наставника "Лос-Анджелес Лейкерс" Фрэнка Вогеля на пост главного тренера. Об этом пишет пресс-служба клуба.

Трудовое соглашение будет рассчитано на пять лет.

Напомним, Фрэнк Вогель приводил "Лос-Анджелес Лейкерс" к победе в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2020 году.