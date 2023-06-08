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Денвер вышел вперед в финальной серии плей-офф с Майами Хит

Баскетбол
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Результаты третьего матча

Денвер вышел вперед в финальной серии плей-офф с Майами Хит

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В Майами (США) состоялся третий матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором "Майами Хит" принимал "Денвер Наггетс".

Финал плей-офф

Денвер Наггетс - Майами Хит 109:94

Самым результативным игроком матча у гостей стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач. У хозяев отличился американский центровой Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл: 22 очка, 17 подборов и три передачи.

После сегодняшнего матча счёт в серии стал 2-1 в пользу "Денвера". Следующая игра состоится 10 июня

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В статье: Майами Хит Денвер Наггетс
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