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Денвер вышел вперед в финальной серии плей-офф с Майами Хит
Результаты третьего матча
В Майами (США) состоялся третий матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором "Майами Хит" принимал "Денвер Наггетс".
Финал плей-офф
Денвер Наггетс - Майами Хит 109:94
Самым результативным игроком матча у гостей стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач. У хозяев отличился американский центровой Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл: 22 очка, 17 подборов и три передачи.
После сегодняшнего матча счёт в серии стал 2-1 в пользу "Денвера". Следующая игра состоится 10 июня
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