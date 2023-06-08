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Никола Йокич установил историческое достижение в плей-офф НБА

Баскетбол
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Баскетболист оформил очередной трипл-дабл

Никола Йокич установил историческое достижение в плей-офф НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич оформил уникальный трипл-дабл для игр финальной серии. В его активе сегодня 32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач.

Серб стал первым игроком в истории, который набрал 30+ очков, 20+ подборов и 10+ ассистов в финальных играх.

Никола показал уникальную статистику в третьем матче финальной серии с "Майами Хит".

"Денвер" одержал победу со счётом 109:94 и вышел вперёд в серии — 2-1. Следующая игра пройдёт также в Майами 10 июня.

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В статье: Никола Йокич Денвер Наггетс
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