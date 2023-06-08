Йокич стал первым игроком в истории НБА, оформившим более 10 трипл-даблов в плей-офф

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич в третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Майами Хит" (109:94) оформил трипл-дабл, набрав 32 очка, совершив 21 подбор и отдав десять передач, проведя при этом 43 минуты на площадке.

Йокич стал первым игроком в истории НБА, оформившим десять и более трипл-даблов в плей-офф за один сезон.

После трёх матчей серии "Денвер" ведёт в противостоянии — 2-1, четвёртая игра состоится 10 июня