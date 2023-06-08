  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Йокич стал первым игроком в истории НБА, оформившим более 10 трипл-даблов в плей-офф
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йокич стал первым игроком в истории НБА, оформившим более 10 трипл-даблов в плей-офф

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист проводит результативный сезон

Йокич стал первым игроком в истории НБА, оформившим более 10 трипл-даблов в плей-офф

Фото: Nugg Love

Новина українською

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич в третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Майами Хит" (109:94) оформил трипл-дабл, набрав 32 очка, совершив 21 подбор и отдав десять передач, проведя при этом 43 минуты на площадке.

Йокич стал первым игроком в истории НБА, оформившим десять и более трипл-даблов в плей-офф за один сезон.

После трёх матчей серии "Денвер" ведёт в противостоянии — 2-1, четвёртая игра состоится 10 июня

По теме
yellow-arrow
Никола Йокич установил историческое достижение в плей-офф НБА
yellow-arrow
Денвер вышел вперед в финальной серии плей-офф с Майами Хит
yellow-arrow
Бывший тренер Лейкерс возглавил Финикс Санз
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Никола Йокич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде