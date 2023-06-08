Сборная Украины 3х3 определилась с составом на матчи квалификации чемпионата Европы

10 июня в румынской Констанце стартует квалификация чемпионата Европы по баскетболу 3х3. Мужская сборная Украины попала в группу В, где нашими соперниками станут команды Германии и Италии.

Две лучшие команды из группы выходят в четвертьфинальный раунд. В финальную часть попадают финалисты, а также победитель матча за 3-е место.

Тренерский штаб сборной во главе с Владимиром Холоповым определился с составом на турнир:

Олег Бондаренко (первый тренер - Николай Шкепу)

Максим Закурдаев (первый тренер - Игорь Овсянников)

Владимир Конев (первый тренер - Сергей Маренич)

Максим Никитин (первый тренер - Ольга Костюкевич)

Запасным игроком на турнир отправится Антон Давидюк.