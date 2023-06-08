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Сборная Украины 3х3 определилась с составом на матчи квалификации чемпионата Европы
Наша команда сыграет с двумя командами
Фото: ФБУ
10 июня в румынской Констанце стартует квалификация чемпионата Европы по баскетболу 3х3. Мужская сборная Украины попала в группу В, где нашими соперниками станут команды Германии и Италии.
Две лучшие команды из группы выходят в четвертьфинальный раунд. В финальную часть попадают финалисты, а также победитель матча за 3-е место.
Тренерский штаб сборной во главе с Владимиром Холоповым определился с составом на турнир:
Олег Бондаренко (первый тренер - Николай Шкепу)
Максим Закурдаев (первый тренер - Игорь Овсянников)
Владимир Конев (первый тренер - Сергей Маренич)
Максим Никитин (первый тренер - Ольга Костюкевич)
Запасным игроком на турнир отправится Антон Давидюк.
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