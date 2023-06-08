Герун: Все хотят показать, что Украина – сильная страна

Центровый сборной Украины Владимир Герун для Sport.ua рассказал о выступлении на дебютном для себя Евробаскете.

– Во время выступления на Евробаскете, понимали ли игроки, что на них лежит двойная ответственность, ведь они защищают наше Знамя, когда в Украине – война?

– Мы об этом говорили внутри команды. Нельзя сравнивать наши действия и то, что совершают украинские военные на передовой. Но решили, если мы сможем подарить украинцам хоть какую-нибудь радость от выступлений сборной – этого будет достаточно.

Этот Евробаскет был первым для меня. У него был положительный опыт. Трудный из-за большого количества переездов и матчей. Но несравним по ощущениям: как мы боролись, командный дух был на высоком уровне. Уже когда вернулся в клуб – чувствовал себя истощенным. Испытывал боли в колене.

– Откуда черпали мотивацию и силы на каждую последующую игру?

– В клубе собираются игроки из разных стран, каждый имеет свое отношение. В сборной – иначе. Все ребята ненавидят российских террористов. Все хотят показать, что Украина – сильная страна. Хотят бороться. Это и есть главная мотивация, больше ничего не нужно.

– Кто в команде заводил всех остальных на эту борьбу?

– У нас в команде есть Саша – тренер по физической подготовке. Он изучил многие стихи и перед матчами читал нам эти стихи. Наизусть читал. Однажды услышали от него произведения Леси Украинки. Это я запомнил, потому что он это делал с такой артистической интонацией и желанием. Он нас заряжал своей инициативой. Было очень любопытно. Он не получал деньги из этого. Эти люди приезжали и выполняли свою работу, потому что хотели помочь сборной Украины.