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Экс-игрок НБА: Йокич - лучший центровой в истории

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По его мнению именно серб сможет войти в историю

Экс-игрок НБА: Йокич - лучший центровой в истории

Фото: Fox Trending

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Экс-игрок НБА, а ныне аналитик ESPN Джей Уильямс ответил, кого бы поставил в свою символическую пятёрку на позицию центрового за всю историю лиги.

"Я поставлю в свою пятёрку того, кто по окончании карьеры будет считаться лучшим центровым в истории. Да, я сказал это. Это Никола Йокич. Назовите мне ещё одного игрока в истории, который в плей-офф лидирует в своей команде по очкам, подборам и передачам одновременно? За исключением Леброна Джеймса.

Он идеально подходит к современной игре. Я понимаю, вы скажете о его недостатках в защите. Но он — самый умелый в атаке центровой в истории. Возможно, он не является самой трендовой личностью, но этот парень просто выигрывает, и об этом нужно говорить", — заявил Уильямс на шоу First Take на телеканале ESPN.

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В статье: Никола Йокич
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